Просто ведьмы, едят и не толстеют: Названа группа крови, носители которой никогда не поправятся

У каждой есть знакомая, которая то и дело ест все, что хочет, и еще так много. Однако, параметры этих девушек весьма идеально. Про них еще часто говорят: "Ты что ведьма что ли?" А вот и нет, хотя кто его знает. Ученые выяснили, что на вес влияет, кроме метаболизма, также группа крови.

Не бояться ожирения стоит обладателям первой группы крови. Эти люди слишком дисциплинированы. Если человек постоянно считает калории, вероятно у него первая группа крови. Также они часто проводят в спортзалах. Но если они расслабятся, то последствия тут же будут набирать обороты.

Люди со второй группой крови часто не могут отказаться от сладенького и вкусненького. Поэтому они время от времени то толстеют, то худеют.

А вот кто действительно родился с суперсилой, так это обладатели третьей группы. Они всеядны, но при этом выглядят, как супер модели.

Самыми склонными к набору веса оказались носители группы крови четвертой.