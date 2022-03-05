В России изменился порядок оформления в детские сады, теперь родителям вовсе необязательно медицинское заключение, об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для приема детей в детский сад", - говорится в официальном сообщении.

Чтобы оформить ребенка в садик, родителям нужно иметь паспорт, документы, подтверждающие родство с ребенком - свидетельство о рождении, установлении опеки, справку с места жительства, справку от врача, если ребенку нужно посещение специальной оздоровительной группы.