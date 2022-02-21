В РКБ в Татарстане спасли жизнь мужчине, в голову которого была воткнута... зубная щетка. О необычном пациенте сообщили представители медицинского учреждения на официальной странице больницы в Инстаграме.

Мужчину доставили в РКБ поздно вечером. Он пребывал в сознании, щетка не задела жизненно важных участков мозга. Пациентов оказался сельский доктор. Как выяснилось, полтора года назад он получил тяжелую травму головы, перенес операцию на головном мозге, потом долго восстанавливался, ему оперативно восстанавливали кожный покров головы в области травмы.

Щетка в тот вечер зашла в месте первой травмы в голову почти по щетинку. По словам врачей, мужчине повезло, что щетка не повредила важные центры и крупные сосуды.

Хирурги извлекли инородный предмет. Был риск, что мужчина погибнет, если внезапно откроется кровотечение. Но все обошлось.

Невыясненным остался только один вопрос - как щетка попала в голову доктору. На этот вопрос он не отвечает.