Умер под колесами Нивы: Полиция начала проверку в связи с убийством енота, снятым на камеру

Полиция Пермского края начала проверку из-за видеоролика с жестоким убийством енота, которое записали охотники. Об этом сообщает издание «Подъем».

Проверка организована по факту размещения в соцсетях видеоролика, на котором злоумышленники поймали животное и начали его давить, положив под колеса «Нивы».

Пользователи социальных сетей узнали живодера по кадрам, им оказался житель города Лабытнанги.

Раннее, под контроль был взят случай расстрела в Улан-Удэ собаки из арбалета, которой попали в голову стрелой.