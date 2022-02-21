Умер под колесами Нивы: Полиция начала проверку в связи с убийством енота, снятым на камеру

Полиция Пермского края начала проверку из-за видеоролика с жестоким убийством енота, которое записали охотники. Об этом сообщает издание «Подъем».
Проверка организована по факту размещения в соцсетях видеоролика, на котором злоумышленники поймали животное и начали его давить, положив под колеса «Нивы».
Пользователи социальных сетей узнали живодера по кадрам, им оказался житель города Лабытнанги.
Раннее, под контроль был взят случай расстрела в Улан-Удэ собаки из арбалета, которой попали в голову стрелой.