В Сеть попали кадры, снятые в одном из казанских поселков. Сельчане толпой дождались машину женщины, а потом набрасываются на нее и забрасывают в автомобиль обратно всю еду, которую дама привезла для подкармливания бездомных собак в поселке.

Эта женщина подкармливала псов длительное время, но местные жители были недовольны. Ведь собаки бегают по улицам и часто агрессивно ведут себя в адрес прохожих.

Разговоры с женщиной результата не дали, и тогда сельчане толпой решили противостоять такой "благотворительности". Они с угрозами потребовали, чтобы женщина забрала всех собак к себе домой или больше никогда не кормила их.