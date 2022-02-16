В Киеве обнаружено тело женщины, которая пропала шесть лет назад, и с тех пор находилась в розыске, сообщает издание "Обозреватель".

Нашла тело матери ее дочь, которая решила разобрать перед ремонтом балкон. На нем она увидела длинный ящик, залитый бетоном. Из него шел неприятный запах, и девушка решила позвонить в полицию.

Приехавшие спасатели и полицейские обнаружили под слоем бетона мумифицированное тело женщины. Назначены экспертизы, которые помогут понять, что случилось шесть лет тому назад.