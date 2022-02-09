Сказочные везунчики: Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые поймают удачу в феврале 2022

Советский и российский астролог Тамара Глоба составила прогноз на февраль 2022 года и назвала три зодиакальных знака, которые определенно смогут поймать удачу за хвост во второй половине последнего зимнего месяца. Прогнозы Тамары всегда отличаются точностью на фоне других астрологов. По мнению Глобы, удачный светлый звездный коридор с середины февраля откроется для них:

Teлeц

Вторая половина февраля будет щедрой для этого знака. На работе могут предложить долгожданное повышение, укрепится материальное положение, наладится личная жизнь, одинокие Тельцы могут встретить того единственного, с кем непременно будут счастливы. Главное, считает Тамара Глоба, чтобы Телец не засомневался. Если он упрется рогами против новшеств в своей жизни, то закроет коридор удачи, и в его жизни ничего не изменится.

Becы

Для вас, Весы, Вселенная подготовила персональную сказку с фееричным финалом. Начиная с 10 февраля, ваши мечты начнут исполняться, а ваши цели станут на порядок ближе. На душе будет мир, а в мыслях - романтика. Глоба советует Весам не мелочиться, мечтать "по-крупному", именно второй зимний месяц создаст благоприятный задел на весь оставшийся год для представителей знака.

Cкopпиoн

Индекс собственной уверенности и ощущения силы у Скорпиона с 10-11 февраля начнет стремительно расти. Они будут одну за другой решать проблемы, которые ранее казались назойливыми и часто нерешаемыми. Позитивный и бодрый настрой поможет действовать смелее. Беритесь за сложное, развивайтесь профессионально, наслаждайтесь семьей и общением с друзьями - все будет складывать наиболее благоприятно. Для вас открывается коридор удачи, который продлится еще как минимум месяц. Многое можно успеть.