Третий глаз не лишний: Названа единственная группа крови, обладатели которой предчувствуют будущее

Замечали, что некоторые люди всегда угадывают развитие тех или иных событий. Часто от них можно услышать: "Я просто так чувствую!", "Не знаю откуда, но знаю!". На самом деле у этих людей есть способности предчувствовать будущее. Ученые выяснили, что есть связь между группой крови и способностью остро чувствовать происходящее вокруг, пишет cheb-live.

Ученые установили, что люди с третьей группой крови с рождения одарены развитой интуицией. Благодаря ей они заранее предчувствуют, что в их жизни или жизни близких случатся важные перемены. Однако представители этой группы крови чаще заранее знают о позитивных изменениях, а вот к негативным происшествиям прислушиваются реже.

А вот у представителей первой и второй группы крови интуиции плохо развита, поэтому они всегда полагаются только на рациональное мышление и анализ сложившейся ситуации.