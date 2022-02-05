Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в интервью изданию "Газета.ру" рассказал, какая группа крови обеспечивает человеку наиболее легкое течение коронавируса.

Доктор отметил, что уже сейчас медицинские и научные наблюдения позволяют увидеть взаимосвязь между группой крови пациента и особенностями протекания болезни у него.

"Выявлено, например, что люди с первой группой крови болеют легче, а со второй — более тяжело. Но пока эти исследования не завершены, и такие корреляции скорее являются тенденциями, чем четкими закономерностями", — пояснил ученый.

Нетесов отметил, что пока сложно объяснить, почему все именно так. Но факт налицо.