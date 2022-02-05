В Татарстане все поликлиники переходят на режим работы без выходных. Об этом накануне заявили на расширенном заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом в Кабмине РТ.

Причина решения очевидна: рост темпов заболеваемости населения ковидом. Решение будет действовать до улучшения эпидситуации в регионе.

"Решением штаба все амбулаторные лечебные учреждения будут работать, в том числе в субботу и воскресенье", - отметила пресс-секретарь Президента Татарстана Лилия Галимова.

Кроме того, главам муниципальных образований и руководителям на местах поручено объезжать все лечебные учреждения и оказывать содействие амбулаторному звену.