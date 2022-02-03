В Казани агрессивная толпа с арматурой жестоко избила мужчина у подъезда дома на улице Братьев Касимовых. Избитого госпитализировали.

Как сообщает "Татарстан-24", мужчина шел домой, когда на него внезапно напали агрессоры. После избиения у него забрали ключи от квартиры и телефон.

Сотрудники полиции считают, что потерпевший знал своих мучителей ранее, по поводу похищенного у стражей порядка пока нет уверенности, в действительности ли у него их отняли или же он сам их потерял.

Потерпевший доставлен в больницу с переломом ребер, с черепно-мозговой травмой. Нападавших с арматурой ищут правоохранители.