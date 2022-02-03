Супруг знаменитой певицы из Татарстана Резеды Кадыровой стал в социальных сетях невиданно популярным, но не за счет таланта своей супруги или каких-то своих талантов. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, когда сурово расправлялся с колесом автомобиля соседа, который поставил свою машину на том месте, где обычно это делает супруг звезды.

Все случилось в Казани во дворе дома, в котором живут певица с супругом.

Муж, как примерный семьянин, вышел на улицу, чтобы выбросить мусор, но увидел, что кто-то поставил свою машину на "его месте", вот тут и родилась идея наказать нарушителя и спустить ему колесо.

Супруг Кадыровой пояснил, что парковочное место принадлежит ТСЖ, к которому относится его квартира, а потому он считает, что ставить на нем авто может только он. Потерпевший автолюбитель, сообщают социальные сети, не стал писать заявление, посчитав, что бороться с мужем самой Кадыровой нет смысла - у этой семьи достаточно денег и связей, чтобы испортить ему жизнь.