Это всего лишь приметы: Метеоролог из Казан ответил, стоит ли доверять сурку в прогнозе погоды

Сегодня, 2 февраля, отмечается День сурка. Как показали результаты видеоопроса, сделанного корреспондентами Prokazan, у большинства людей он ассоциируется с американским фильмом “День сурка” 1993 года, который снял Гарольд Рамис. В нем этот день является воплощением однообразия привычного уклада жизни, когда изо дня в день повторяется все то, что было вчера, и не происходит ничего нового. Но мало кто знает, что на самом деле знаменует собой День сурка. Эта дата связана с попыткой спрогнозировать по поведению сурка, какой будет весна - ранней или поздней.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады в этот день даже проводятся фестивали, посвящённые местным суркам-метеорологам. Впрочем, по мнению метеорологов, такое поверье не имеет под собой никаких научных обоснований и является не больше, чем веселой народной традицией.

“Все прогнозы погоды строятся на физико-математических моделях,- сказал корреспонденту Prokazan метеоролог, кандидат наук, доцент КФУ Феликс Гоголь.- “В США есть традиция отмечать День сурка. Если провести аналогию с Россией, это что-то вроде наших народных примет, по которым жители судят о предстоящих погодных явлениях. Но - это всего лишь приметы. Конечно, они могут иметь под собой какую-то статистическую основу. Например, жители много раз наблюдали явление, при котором наступает такая-то весна или такое-то лето. Повторяемость таких случаев велика, но она далеко не в 100 % случаев оправдывается. Более того, как показывает практика, прогнозы по приметам иногда не сходятся даже в 50 % случаев. Об этом написано в монографии КФУ “Климат города Казани”, где есть целый раздел, посвященный народным приметам. Поэтому ориентироваться на них мы не рекомендуем”.

Фото: EAOMedia

По словам метеоролога, даже Гидрометцентр может давать точные прогнозы только на 7 дней вперед - дальше уже будет большая погрешность. Поэтому, какой в этом году будет весна, никто пока сказать не может. Но на ближайшие 10 дней прогноз есть.

“Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Татарстане в первой декаде февраля ожидается температура на 7 - 8 градусов выше нормы, то есть среднего многолетнего значения для конкретного месяца (для Татарстана она составляет -12,3 градуса), - рассказал Гоголь. - Среднемесячная температура воздуха на большей части территории европейской России ожидается около средних многолетних значений, а в отдельных регионах, в том числе и у нас в Приволжском Федеральном округе, среднемесячная температура будет на 1 градус выше нормы”.

А на завтра синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Татарстане. Так, ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» предупреждает, что ночью и днем 3 февраля на территории республики местами ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее , сильный ветер порывами до 15-17 м/с, гололед, на дорогах снежные заносы, ночью и утром местами туман.