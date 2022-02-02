Замуж за миллиардера: названа единственная группа крови, мужчины которой потенциальные богачи

Исследователи со всего мира изучают взаимосвязь между группой крови и качествами, присущими им. Они выявили, что определенные качества позволяют добиться успеха. Так эксперты выяснили, какая группа крови дает потенциал мужчине стать миллиардером из списка Forbes.

Мужчины с первой группой крови очень яркие и самоуверенные лидеры. Они добиваются всегда поставленных целей, всегда находятся в движении, целеустремленные и энергичные. Они стремятся быть первыми и лучшими во всем. Однако, они очень вспыльчивы и эмоциональны, что может приводить к серьезным конфликтам. Эти мужчины всегда имеют деньги, но не настолько богаты. Кроме того, они не всегда хотят себя обременять семейными узами брака.

Мужчины со второй группой крови романтики в душе, общительные и нежные. Выглядят всегда уравновешенно и спокойно, отчасти они кажутся хладнокровными. На самом деле они весьма сосредоточены. Таким мужчинам важно всегда контролировать ситуацию, действовать продуманно, без рисков, поэтому они и не бывают богатейшими людьми. Носители второй группы достаточно успешны в карьере, коллеги их ценят за надежность.

Именно мужчины с третьей группой крови могут стать богатейшими людьми. Они отличаются живым умом, рассудительностью и способны хранить в памяти большое количество информации, что весьма помогает добиться успеха, как в бизнесе, так и в творчестве. Кстати самые богатые люди в мире в большинстве имеют именно третью группу крови. С женщинами такие парни честны и справедливы, но если даме что-то не нравится, ее не будут удерживать. С таким умом да при деньгах найти спутницу жизни легко. Однако, если этот мужчина влюбится по-настоящему и всем сердцем, то пышная свадьба не за горами. И дети, и жена мужчины с типом крови B будут опекаемы и любимы, несмотря ни на что. Прям, как за каменной стеной!

А вот мужчины с четвертой группой крови весьма не амбициозны. Да, они общительны, спокойны, благородны и справедливы. Однако, они бывают нерешительны и порой им тяжело сосредоточиться - мужчины с четвертой группой крови часто бросают дела на пол пути. Им очень комфортно работать в найме, пишет 5-tv.ru.