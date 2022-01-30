У них супериммунитет: Названа единственная группа крови, носители которой устойчивы к Омикрону

В период новой инфекции одни люди болеет коронавирусом уже по второму кругу, а другие ни разу и не болели. А сейчас появился еще один штамм "Омикрон", который наиболее заразный. Казалось бы, сейчас переболеют все. Но нет!

Канадские ученые провели исследование и узнали, что обладатели этих групп крови имеют устойчивость к омикрону. Оказалось, что иммунитет обладателей с первой и третьей группами крови против нового штамма коронавируса сильнее, чем у других, пишет mosaica.ru.

По данным ученые выяснили, что люди с первой и третьей группой крови редко болеют вообще коронавирусом. В эксперименте участвовало большая группа людей в несколько десятков тысяч человек, которые болели разными штаммами коронавируса.

Ученые отметили, что главное, чтобы человек вел здоровый образ жизни, без вредных привычек. Благодаря этому шансы противостоять новому штамму ковида значительно выше. А те, кто уже переболел имеют уже хорошую защиту от омикрона.