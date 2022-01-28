В Набережных Челнах мужчина с лезвием напал на подростка и порезал ему лицо. По факту нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, в ближайшее время городской суд рассмотрит его и вынесет свой вердикт, сообщает chelny-biz.ru

Все случилось в конце лета прошлого года в 30-м комплексе Челнов. Следователи считают, что между подростком и 41-летним взрослым мужчиной случилась ссора. Конфликт перешел в кровавую расправу: мужчина достал бритвенное лезвие и нанес юноше резаные раны лица.

Мужчина вину признал частично, что не помешало завершить расследование и направить материалы дела в суд.