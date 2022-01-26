В прошлом году в Татарстане продали 5,6 миллиона дал алкоголя, что составило 99% к уровню 2020 года, рассказал глава Госалкогольинспекции республики Жаудат Ахметханов.

Сегодня, по его словам, в Татарстане есть 593 сельских населенных пункта с численностью жителей более сотни, где вообще нет торговых точек, реализующих алкоголь. И там процветает нелегальный оборот алкоголя. Так, по данным "Реального времени", дела обстоят в Агрызском, Лениногорском и Мензелинском районах.

Глава инспекции предложил увеличивать число магазинов в селах и деревнях. По словам Ахметханова, в прошлом году были получены лицензии на открытие 310 магазинов в 30 муниципальных районах.