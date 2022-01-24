Близкие и родные убитых в Мелекесе девушек не верят, что подобное зверство мог сотворить новобрачный. Они уверены, что новоиспеченный муж тут ни при чем, его кто-то подставил.

Родные убитой 21-летней жены и ее 18-летней сестры говорят, что молодожены были страстно влюблены, жили в гармонии и расписались только 20 января. То, что муж через на третий день после свадьбы мог зверски зарезать жену и ее сестру, изнасиловать массажистку и покончить с собой потом в автомобиле, никто не верит.

Напомним, что в доме в селе Мелекес нашли тела 21-летней новобрачной и ее 18-летней сестры с множеством колото-резаных ран. В полицию Челнов обратилась массажистка, которая, по ее словам, была изнасилована молодоженом. Тело 25-летнего мужчины обнаружено на трассе М7 на одной из стоянке в Елабужском районе РТ.