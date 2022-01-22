Президент Татарстана Рустам Минниханов подверг жесткой критике состояние дорог и дворов ввиду обильных снегопадов и недостаточной работы по уборке их последствий.

"Текущая неделя была богата обильными осадками. Снегопады привели к ухудшению качества содержания дорог как на магистральных сетях, так и в населенных пунктах. Количество жалоб от граждан в соцсетях выросло в 5 раз. Более 50 процентов всех сообщений — это уборка снега", — отметил Минниханов.

Больше всего нареканий вызывает состояние дорог в Елабужском и Пестречинском районах, в Казани, Челнах, Нижнекамске, Бугульме и Альметьевске.

"Я понимаю, что в первую очередь мы смотрим магистральные сети, но очень много жалоб по дорогам во дворах. Школьные маршруты, обеспечение проезда для спецтехники МЧС, санитарного транспорта — все эти вопросы должны быть на контроле. Минтрансу при необходимости следует задействовать технику, которая есть у наших дорожников. Их тоже нужно привлекать", — поручил президент РТ.