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Фото: Сергей Бобылев

Неуязвимые: Названа единственная группа крови, обладатели которой редко болеют раком желудка

21.01.2022, 22:00 prokazan.ru
Обладатели какой группы крови подвержены к онкологии

Шведские ученые из Каролинского института провели исследования, в котором изучили заболеваемость раком желудка среди населения. Они выяснили, что большинство больных по статистике имели одну и ту же группу крови. В течение 35 лет они изучали состояние более миллиона пациентов, пишет kazlenta.kz.

По результатам исследования выяснили, что люди со второй группой крови имели более частую заболеваемость раком желудка. Частой причиной развития этой онкологии были пагубные пристрастия. Такие как злоупотребление спиртным и курение, а также использование противовоспалительных препаратов.

А вот у представителей третьей и четвертой группы крови, чаще всего наблюдался рак поджелудочной железы.

Меньше всего подвержены этому недугу были пациенты с первой группой крови.

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Иммунолог заявил, что заболевшему омикроном достаточно чихнуть один раз, чтоб заразить 100 человек
15:12, 13.01.2022
Во время чистки снега с крыши садика свалился 17-летний рабочий
14:59, 13.01.2022
Замначальника ГИБДД Башкирии заявил, что изъятая у него дорогая коллекция часов - сломанная и старая
13:38, 13.01.2022
Насильник 15-летней девочки залез на дерево, откуда его пришлось снимать силовикам
13:12, 13.01.2022
Мужчину обвинили в совращении сына и завели на него более 100 уголовных дел
11:42, 13.01.2022
Застрявший в лифте мужчина спешил, а потому погиб, пытаясь выбраться самостоятельно
11:19, 13.01.2022
Глава Следкома Бастрыкин рассказал, чего на самом деле хотел казанский стрелок Галявиев
10:36, 13.01.2022
Иммунолог заявил, что волна омикрона будет тяжелее дельты и ударит по городам-миллионникам
10:18, 13.01.2022
Мужчина хорошо подготовился к возможным проблемам и пришел на почту с автоматом Калашникова
09:21, 13.01.2022
Последний шанс: полиция ищет ребенка, который оставил записку с мольбой о помощи
09:10, 13.01.2022
Муж заказал жену, чтобы не допустить развода: хотел стать в ее глазах героем, но не рассчитал сил
09:00, 13.01.2022
Девушка в нижнем белье и одетый мужчина устроили драку на морозе посреди улицы
07:00, 13.01.2022
Руководителю детской студии вменяют 11 эпизодов сексуальных домогательств к ученицам
01:00, 13.01.2022
Мужчина на спор выпил бутылку водки, впал в кому и умер
00:01, 13.01.2022
Молодой парень ограбил и изнасиловал взрослую женщину в ее же автомобиле
20:00, 12.01.2022
Актер Герилович, снявший в Универе и Глухаре, найден мертвым в своей квартире
15:47, 12.01.2022
Подростка доставили в больницу после драки с охранником ТЦ из-за QR-кода
15:37, 12.01.2022
Чиновники попытались припугнуть полицию своими «связями» при изъятии контрафакта
13:28, 12.01.2022
12-летний подросток внезапно умер, покурив вейп
13:09, 12.01.2022
Мать не нашла денег и не смогла похоронить сына: труп мужчины нашли прямо на улице
10:38, 12.01.2022
Мужчина жестоко убил сожительницу и спрятал ее тело в казенный диван
10:27, 12.01.2022
18-летняя девушка внезапно умерла после того, как сделала прививку от коронавируса
10:09, 12.01.2022
Снегоуборочная машина убила своего водителя и продолжила убирать снег в городе самостоятельно
09:46, 12.01.2022
Рано радовались: Мишустин назвал Татарстан в числе регионов, где опять растет заболеваемость ковидом
09:19, 12.01.2022
Убил ребенка и умер странной смертью: в закрытой квартире нашли тела 5-летнего ребенка и его отца
08:35, 12.01.2022
В Доминикане умер известный российский телеведущий Михаил Зеленский
07:00, 12.01.2022
Мужчину с ножами в женском платье задержали в православном храме
20:00, 11.01.2022
Ректор КФУ Ильшат Гафуров обжаловал свой арест по делу о заказном убийстве 90-х годов
19:00, 11.01.2022
Молодой учитель уволился из школы и жестоко расправился со своими родителями
14:48, 11.01.2022
Полицейская собака при исполнении покусала годовалого ребенка
14:35, 11.01.2022
Выбросила из окна с пятого этажа, но умер не от этого: бабушка убила собственного двухлетнего внука
13:51, 11.01.2022
Застрявший в Казахстане житель Казани рассказал, как пережил зверства боевиков и вернулся домой
12:53, 11.01.2022
Полиция поймала водителя автобуса, убившего мужчину одним ударом в глаз
11:08, 11.01.2022
Татарстан стал первым в рейтинге регионов, где больше всего дают взятки
09:50, 11.01.2022
Это у них семейное: родители осужденного за разбой украли сумку у следователя в зале суда
09:10, 11.01.2022
Семья вернулась с новогодних каникул и поняла, что потеряла свою квартиру
08:55, 11.01.2022
Школьница умерла в больнице, потому что скорой помощи не было слишком долго
08:39, 11.01.2022
В России назвали условие, при котором власти введут продуктовые карточки
07:00, 11.01.2022
Учительница грязно обматерила ребенка с ментальными проблемами
05:00, 11.01.2022
Похотливому полицейскому дали срок за изнасилование девушки на рабочем месте
20:00, 10.01.2022
Поднимали тосты, пока пациент умирал без помощи: прокуратура проверит застолье врачей на смене
19:00, 10.01.2022
Школьный учитель открыл стрельбу по директору учебного заведения и ее мужу
14:27, 10.01.2022
На обочине автодороги обнаружили коробку с новорожденной девочкой
13:39, 10.01.2022
Двое мужчин нагло попытались похитить 6-летнего мальчика
10:24, 10.01.2022
Тело расчлененного мужчины в пакетах нашли на территории завода
09:27, 10.01.2022
Женщина заживо сожгла собственную мать и пойдет под суд
09:03, 10.01.2022
Сегодня начал действовать закон о тюремном сроке за превышение скорости
08:29, 10.01.2022
Ждем с нетерпением: заключенный обратился к убийцам и насильникам 5-летней девочки
01:00, 10.01.2022
Более 230 человек погибли на дорогах России в праздничные дни
17:10, 09.01.2022
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью