Неуязвимые: Названа единственная группа крови, обладатели которой редко болеют раком желудка

Шведские ученые из Каролинского института провели исследования, в котором изучили заболеваемость раком желудка среди населения. Они выяснили, что большинство больных по статистике имели одну и ту же группу крови. В течение 35 лет они изучали состояние более миллиона пациентов, пишет kazlenta.kz.

По результатам исследования выяснили, что люди со второй группой крови имели более частую заболеваемость раком желудка. Частой причиной развития этой онкологии были пагубные пристрастия. Такие как злоупотребление спиртным и курение, а также использование противовоспалительных препаратов.

А вот у представителей третьей и четвертой группы крови, чаще всего наблюдался рак поджелудочной железы.

Меньше всего подвержены этому недугу были пациенты с первой группой крови.