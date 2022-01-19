Названа единственная группа крови, обладатели которой превосходные лжецы

Ученые давно выявили, что группа крови влияет на черты характера человека. Они говорят, что люди, которые любят рассказывать небылицы и являются патологическими врунами, имеют определенную группу крови, пишет progorod43.

Носители первой группы крови обладают патологической честностью. Хотите узнать правду? Спросите человека с этим типом крови, они ответят на все без преувеличения. Носители первой группы крови просто не умеют врать и приукрашивать. Однако, умеют хорошо распознавать ложь собеседника. Чуют ее за версту!

Люди со второй группой крови часто говорят правду. Они честно делятся своими переживаниями и достижениями, охотно рассказывают о своей личной жизни. Однако, солгать могут, но только в самых чрезвычайных ситуациях. При этом у них все будет отражено на лице. А страх разоблачения не даст им спокойно спать.

Обладатели третьей группы крови всегда думают прежде, чем что-то сказать. Свою жизнь или какие-то детали из нее они держат за кадром. Даже, если вы очень хотите узнать о них, докопаться до истины и понять, говорят ли они правду, вас ждет огорчение. Ведь они настоящие профессионалы в утаивании информации и эмоций.

Настоящими хитрецами, обладающими талантом приврать, считаются люди с четвертой группой крови. Они могут заболтать любого, рассказывают только то, что вам нужно знать. Поймать на лжи этих людей почти невозможно. Ведь все, рассказанные ими, истории для них быстро становят образом жизни. Они сами верят в то, что говорят.