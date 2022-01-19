Глава пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова заверила, что массовые беспорядки и погромы в Казахстане никак не сказались на отношениях Татарстана с данной мятежной страной. Казахстан остается важным и ключевым партнером Татарстана в самых разных сферах.

"Компании все очень оперативно отреагировали. Все наши проекты в Казахстане продолжаются. Казахстан — ключевой партнер, действительно, это так. И это партнерство выстроено за многолетние взаимоотношения еще со времен Минтимера Шариповича [Шаймиева]. То есть достаточно наши такие надежные, хорошие партнеры", — рассказала Галимова, ее цитирует "Реальное время".

Пока Казахстан был охвачен беспорядками, в представительство Татарстана в Казахстане поступили единичные обращения, по всем были приняты оперативные решения, отметила Лилия Галимова. Из Казахстана военными были вывезены около 30 татарстанцев.