В Новосибирской области 33-летний мужчина жестоко расправился с другом: сначала заколол его ножницами, а потом забил лопатой. Все случилось в Барабинске, сообщает региональное управление Следкома.

Следователи установили, что два товарища распивали алкоголь и поссорились. Тогда обвиняемый взял ножницы и зарезал ими своего давнего 41-летнего товарища. Потом он добил его лопатой. Увидев, что друг мертв, мужчина закидал его снегом на обочине дороги.

Ранее судимого за кражу мужчину долго искать не пришлось. Он прятался за тюком сена во дворе погибшего и оттуда наблюдал на работой криминалистов и полиции.