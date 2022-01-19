Прикидываются ангелами: Глоба назвал 3 женских знака зодиака, которые загоняют мужа под каблук

Есть женщины, которые ни дня не могут прожить без контроля за домашними, приказов и требований, чтобы все было, как им надо. Количество мужей-подкаблучников меньше не становится, и часто причина кроется в знаке Зодиака женщины. Есть три знака, представительницы которого до свадьбы - настоящие ангелы, а после ЗАГСА кардинально меняются и начинают упорно загонять мужа "под каблук". Их назвал астролог и писатель Павел Глоба.

Скорпион

Такие женщины капризны, им нравится, чтобы окружающие исполняли их желания. На этапе добрачных ухаживаний такая черта мужчин даже умиляет, позволяет им побыть рыцарями. Но после свадьбы Скорпион меняется на глазах: все чаще звучат не просьбы, а команды, возражения не принимаются, контроль становится чрезмерным.

Лев

Львицы берут мужские сердца непередаваемым царским шармом, но этот шарм исчезает в браке и на смену ему мужчина получает царя зверей в женском обличии с царственными диктаторскими замашками. Лев любит себя больше, чем всех вокруг, а потому считает совершенно естественным сделать из мужа прислугу.

Стрелец

Стрельцы изящно манипулируют супругом, делая это так, что вторая половинка даже не догадывается о том, что ею управляют. Это вам не крикливый Лев или упрямый Скорпион. Стрелец все обставит нежно и аккуратно: и в ЗАГС приведет, и под каблук загонит, при этом мужчина искренне будет верить, что всего этого он хотел сам.