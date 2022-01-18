В среду, 19 января, в Татарстане ухудшатся погодные условия. Гидрометцентр республики обещает метель, сильный ветер и опасную снежную кашу на дороге.

Синоптики прогнозируют, что непогода разгуляется еще в ночь на 19 января, и непогода сохранится на протяжении дня. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В Казани сила ветра будет составлять 18 метров в секунду.

При метели видимость ухудшится до 1-2 км. На дорогах образуется снежная каша и гололедица. Водителей и пешеходов призывают быть аккуратными и очень внимательными.