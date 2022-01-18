В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в убийстве. Помимо того, мужчину обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Мужчина 1968 года рождения поссорился со своей сестрой. Поводом для семейного скандала стал отказ женщины помогать в уходе за их пожилой мамой.

Брат взял нестандартный семизарядный револьвер "наган" и выстрелил в живот сестре. Далее он ударил ее рукояткой не менее пяти раз. Женщина не умерла, и тогда он выстрелил ей в живот еще раз. Поле этого потерпевшая скончалась.

Ранее мужчина судим не был.