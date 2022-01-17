Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело о разбое по факту нападения на вдову народного артиста России Александра Градского. Марину Коташенко ограбили.

В МВД сообщили, что полиция проводит все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление, розыск и задержание преступников.

Вооруженные мужчины напали на Коташенко и отобрали у нее порядка 100 миллионов рублей.

Известно, что Коташенко двигалась от деревни Глагольево на автомобиле. В какой-то момент она почувствовала удар в заднюю часть авто, остановилась и вышла из салона. К ней подошли трое мужчин, угрожая оружие, они заставили ее проследовать домой, где отобрали у нее деньги и скрылись.

Певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор, художественный руководитель театра "Градский Холл" Александр Градский скончался на 73-м году жизни 28 ноября прошлого года.