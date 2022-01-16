Сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Мужская сборная России по биатлону заняла первое место в эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В составе команды на трассу выходили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Они прошли дистанцию за 1 час 11 минут 6,1 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Второе место заняла команда из Германии, третье - из Белоруссии.

Сборной Норвегии вычли две минуты за случившийся с ними конфуз. На первом этапе эстафеты швед Пеппе Фемлинг стрелял по установке норвежца Александера Фьельда Андерсена. Потерял из-за этого много времени и ушел на два штрафных круга.

Напомним, мужская сборная России выигрывала в прошлый раз эстафету на этапе Кубка мира 13 января 2019 года. Завтра пройдут женская и мужская гонки преследования.