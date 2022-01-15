Циклон не отступает: В Татарстане Гидрометцентр обещает метель и мороз до -18 градусов

В эти выходные в Татарстане и его столице ожидается ухудшение погодных условий. В эти дни в регион придут метели с ухудшением видимости, сильный снег. На дорогах образуются снежные заносы, сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 16 января, республика окажется в тыловой части циклона. Синоптики обещают небольшой снег, в отдельных районах метель, ветер западного, северо-западного направления умеренный.

Минимальные температуры воздуха ночью составят -11..-18 градусов ниже нуля, а днем столбик термометра повысится до -8..-13 градусов.

На дорогах возможны заторы и гололедица. Госавтоинспекция МВД по РТ напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.