Крещенские купания - кому нельзя нырять, а кому просто необходимо окунуться в ледяную воду

На следующей неделе православные и не только будут окунаться в прорубь на Крещение. Как неоднократно говорят священники, это не религиозная, а сугубо народная традиция, которая, впрочем, не возбраняется церковью. Она служит напоминанием о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Но мнение о том, что крещенская вода в купели смывает с человека все грехи, священники называют просто досужими вымыслами. Ведь для очищения от них церковь предписывает ходить на специально предназначенное для этого таинство - исповедь. Однако окунание в ледяную воду в любом случае может подарить человеку новые ощущения, придать бодрости и сил. И в то же время это достаточно рискованный шаг. Кому нельзя нырять в прорубь? И как нужно окунаться, чтобы купание прошло без вреда для здоровья? Что ощущает человек после окунания? Разбираемся в этих вопросах вместе с врачами и теми, кто периодически ныряет в холодную воду.

ОЩУЩЕНИЯ ПРИ ОКУНАНИИ

Те, кто ныряет в холодную воду уже не в первый раз, не заостряют внимание на чувстве охлаждения в проруби и даже вовсе не обращают на него внимания.

“Это зависит от настроя. Если у тебя настрой мерзнуть, будешь мерзнуть. А если настрой боевой - заходишь и получаешь кайф”, - поделился с корреспондентом Prokazan житель Казани Эдуард Епифанцев, который уже несколько раз окунался в Голубое озеро, где температура круглый год держится на отметке +3 - +4 градуса. - “Как-то в детстве, помню, мне было холодно, когда я после бани окунался в холодную воду, было какое-то отторжение. А потом, когда я нырял в холодную воду, такого не было”.

Эдуард отмечает, что большое значение имеет и то, как человек окунается: просто стоит в воде или плавает. Во втором случае значительно холоднее.

На фото: Голубые озера Татарстана. Фото: Википедия

При выходе из воды чувствуется тепло.

“Если ты не сильно промерз, в первый момент, когда выходишь, наоборот, кажется тепло. Но это зависит и от температуры воздуха. Вот, например, в прошлом году мы окунулись в Голубое озеро, когда на улице было -30. Тогда вот это “кажется, тепло” было очень коротким - не прошло и минуты, как такое ощущение исчезло”, - рассказал Эдуард.

После ныряния в холодную воду человек испытывает самые приятные ощущения - бодрость, прилив сил.

“После окунания становится гораздо лучше, чем было до этого. Такая бодрость! И в то же время ощущается, что ты затратил на это какую-то энергию. Потому что иногда, когда приходишь домой, хочется спать. И чувствуешь небольшую усталость, как будто ты целый день катался на лыжах. Зато, когда выспишься, очень хорошее состояние. Чувствуешь, что у тебя обновленный организм”, - говорит Епифанцев.

Такое хорошее самочувствие после окунания в холодную воду имеет научное объяснение.

“Почему люди любят ныряние в прорубь? После этого в организме происходит резкий выброс гормонов стресса - так, например, выделяются, кортизол, катехоламины. И они вызывают чувство эйфории, удовольствия”, - говорит главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Татарстана, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

Но хорошее самочувствие обеспечено только тем, у кого ныряние пройдет благополучно. В противном же случае вместо него человек может получить не только обратную ситуацию, но и серьезные проблемы со здоровьем.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ

С медицинской точки зрения окунание в прорубь противопоказано:

-Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

-Людям с заболеваниями дыхательной системы

-Людям с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, отитами

-Людям с заболеваниями центральной нервной системы

Фото: "Хитрости жизни"

Некоторые врачи не рекомендуют также нырять в прорубь неподготовленным, не занимающимся закаливанием людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями.

“При охлаждении происходит спазм сосудов. Поэтому для сердечников окунание в прорубь может повлечь за собой серьезные последствия”, - говорит кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, главврач клиника “Биомед” Ленар Кашапов. - “Например, у человека с ишемической болезнью сердца в этот момент может даже произойти инфаркт миокарда. Потому что у него и так сосуды плохие, а тут сильный спазм. У кого-то окунание может привести к инсульту. На самом деле это все логично. Окунание в прорубь противопоказано и астматикам. У них очень чувствительные бронхиолы. Они могут реагировать на запахи, на холодный воздух и на холодную воду. Поэтому у астматиков после ныряния в прорубь может произойти резкий спазм бронхиол. Что, в свою очередь, может вызвать одышку, удушье, дыхательную недостаточность”.

Врачи сходятся во мнении, что нырять в прорубь лучше всего только тем, кто регулярно занимается закаливанием.

“Окунание в прорубь противопоказано людям нетренированным, которые это делают только раз в году”, - считает Фейсханова. - “Потому что оно приводит к резкому спазму сосудов, а их сужение в жизненно важных органах может привести к тому, что будет нарушен кровоток. И, соответственно, такое окунание может закончиться летальным исходом либо иметь определенные фатальные последствия - инсульт, инфаркт миокарда и так далее”.

“Окунаться должен человек закаленный. Который постоянно занимается этим, тренируется. А вот так сходу взять и окунуться - это опасное дело для людей с хроническими заболеваниями”, - говорит Кашапов.

Фото: "Тува-онлайн"

Причем, по словам врачей, нырять в прорубь без всякой подготовки небезопасно даже для молодых людей, которые не замечают за собой каких-либо серьезных проблем со здоровьем. Они тоже не застрахованы от летальных исходов после зимнего купания.

“Я бы порекомендовала даже молодым людям, которые раньше не занимались закаливанием, перед окунанием в прорубь проконсультироваться с врачом”, - говорит Фейсханова. - “Чтобы удостовериться, нет ли у них каких-то противопоказаний или хотя бы подготовиться. Потому что человек может в силу своего возраста считать, что у него нет абсолютно никаких противопоказаний, но на самом деле они могут быть либо он просто будет недостаточно подготовлен. Так, например, у него может быть артериальная гипертензия или какой-то семейный анамнез. Допустим, у родителей или кровных родственников в молодом возрасте были инсульты и инфаркты. Такие факторы могут повлиять и на самого человека, просто, возможно, пока у него не было стрессовых ситуаций, которые могли бы эти заболевания манифестировать. Ну, и потом, может быть просто-напросто спазм сосудов у человека, который практически здоров”.

Впрочем, у людей, которые занимаются моржеванием и закаливанием на регулярной основе, как правило, не возникает какие-то проблем со здоровьем после погружения в ледяную воду, отметила медик.

ПОДГОТОВКА К ЗАКАЛИВАНИЮ

Незакаленным людям медики советуют обязательно подготовиться к окунанию в проруби. И начать этим заниматься как минимум недели за две - три до ныряния, а в идеале - не меньше, чем за два месяца.

“До ныряния в прорубь нужно, как минимум, недели за 2 - 3 если не окунаться, то хотя бы принимать контрастный душ. Чтобы сосуды привыкали к резкому спазму и расширению. Вода комнатной температуры должна чередоваться с теплой водой. Начинать надо с теплой воды и заканчивать ею же. Но голову желательно не поливать холодной водой. А вообще желательно готовиться к окунанию в прорубь месяца за два”, - советует Фейсханова.

КАК ПРАВИЛЬНО ОКУНАТЬСЯ

Вот каковы основные рекомендации врачей по окунанию в прорубь:

1) До ныряния стараться не мерзнуть - не стоять долго на холоде в полураздетом виде.

2) Хорошенько разогреться перед окунанием. С этой целью нужно делать энергичные движения, растирания.

3) Ни в коем случае не употреблять алкоголь перед окунанием.

“Такие напитки приводят к тому, что идет перераспределение кровотока”, - пояснила Фейсханова. - “Определенные сосуды расширяются (чаще это поверхностные сосуды) для того, чтобы человеку было теплее - так устроен организм. Но при этом сосуды, находящиеся в глубине ( например, в сердце, в головном мозге, в почках), будут сужаться. Человеку будет казаться, что ему тепло, он не будет ощущать холода. Но жизненно важные органы в этот момент будут страдать”.

Причем в случае приема алкоголя при нырянии в прорубь человеку может стать плохо не сразу, а по прошествии нескольких часов.

Фото: ptzgovorit.ru

4)Не нырять вниз головой. Это приводит к спазму сосудов.

5)При окунании лучше не погружать голову в воду. А если окунаться с головой, то на самый короткий промежуток времени.

“Лучше избегать охлаждения головы. Потому что сосуды головного мозга несколько иначе располагаются. Там нет мышц, которые бы могли отреагировать”, - предупреждает Фейсханова.

6)Незакаленному человеку желательно находиться в воде не больше нескольких секунд.

7) После купания вытереться сухим полотенцем, надеть сухую одежду и пойти греться в теплое помещение.