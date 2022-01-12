В Татарстане 35 детей стали жертвами катания на тюбингах. Об этом рассказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. По ее словам, именно столько ребят травмировали, катаясь на тюбингах в период каникул - с 31 декабря по 9 января. Дети обращались за медицинской помощью.

"Призываем родителей быть крайне внимательными к организации активного отдыха детей. 35 обращений — это большое количество", — отметила Лейла Фазлеева и добавила, что к такой зимней забаве несовершеннолетних можно допускать лишь в присутствии родителей.

Дети не должны уходить с тюбингом из дома одни.

"Только убедившись в безопасности траектории движения тюбинга и самого склона, дети вместе с родителями могут заниматься подобным досугом", — добавила Фазлеева.