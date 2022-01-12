В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. По данным республиканского Гидрометцентра, 13 января будет облачно с прояснениями, в ряде районов будет сильная метель, ветер. Видимость на дорогах ухудшится до 2 километров.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью опустится до -12..-17˚,в восточной части республики - до -18..-23˚. Максимальная температура воздуха днем составит -4..-9˚. На дорогах будет скользко. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.