В Нижнем Тагиле прохожие обнаружили на улице труп мужчины. Выяснилось, что его звали Александром Меньшиковым. Нашли его мать и стало известно, что пенсионерке не хватило денег, чтобы похоронить сына.

Сотрудники похоронной компании потребовали, чтобы мать взяла кредит на погребение, но банки ей отказали ввиду плохой кредитной истории женщины.

Женщине пришла в голову мысль, что тело сына может быть похоронено за счет бюджета, как бесхозное.

Известно, что мужчина работал кузнецом и был хорошим человеком, по отзывам знакомых, пишет Е1. Семьи у Александра не было. В последнее время он серьезно болел. Бездыханное тело с петлей на шее обнаружил прохожий в парке "Народный".

В предсмертной записке Александр попросил никого не винить в его смерти. Из близких родственников у мужчины осталась только пожилая мама. На помощь этой семье пришли не только знакомые, но и многие незнакомые земляки: мужчину похоронили как подобает, все расходы взяли на себя горожане.