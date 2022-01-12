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Девушка из Челнов нашла своего отца мертвым
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12:33, 03.01.2022
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Фото: е1.ru

Мать не нашла денег и не смогла похоронить сына: труп мужчины нашли прямо на улице

12.01.2022, 13:09 1316 prokazan.ru
В Нижнем Тагиле прохожие обнаружили на улице труп мужчины. Выяснилось, что его звали Александром Меньшиковым. Нашли его мать и стало известно, что пенсионерке не хватило денег, чтобы похоронить сына.
Сотрудники похоронной компании потребовали, чтобы мать взяла кредит на погребение, но банки ей отказали ввиду плохой кредитной истории женщины.
 
Женщине пришла в голову мысль, что тело сына может быть похоронено за счет бюджета, как бесхозное.
 
Известно, что мужчина работал кузнецом и был хорошим человеком, по отзывам знакомых, пишет Е1. Семьи у Александра не было. В последнее время он серьезно болел. Бездыханное тело с петлей на шее обнаружил прохожий в парке "Народный".
 
В предсмертной записке Александр попросил никого не винить в его смерти. Из близких родственников у мужчины осталась только пожилая мама. На помощь этой семье пришли не только знакомые, но и многие незнакомые земляки: мужчину похоронили как подобает, все расходы взяли на себя горожане.
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01:00, 31.12.2021
Стоимость поездок в такси в 2022 году существенно вырастет
19:00, 30.12.2021
Главная елка Казани оказалась самой дорогой в России
17:26, 30.12.2021
Президент России Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат банками за долги
17:14, 30.12.2021
Слабоумие и отвага: четверо подростков напали на полицейских, двое сбежали, украв регистратор
15:27, 30.12.2021
Женщине, выгуливающей собаку, отрезало пальцы поводком в лифте
11:43, 30.12.2021
Ученые РАН потратили более 700 тысяч на изучение зла и ада
09:53, 30.12.2021
Элвин Грей покинул Россию после отмены корпоративов и показал первые фото после переезда
08:38, 30.12.2021
Родителей школьника, замерзшего насмерть по пути в школу, отстранили от похорон
08:28, 30.12.2021
Таксист изнасиловал пятилетнего мальчика и выгнал на мороз, ребенок погиб
05:00, 30.12.2021
Свора бродячих собак насмерть загрызла 53-летнюю женщину: обезображенное тело не сразу опознали
01:00, 30.12.2021
Пятерых обвиняемых в 23 фактах изнасилований сирот суд оправдал и отпустил
20:00, 29.12.2021
Водитель реанимобиля умер за рулем и влетел в здание
19:00, 29.12.2021
Подозревают убийство: в квартире нашли тело 10-месячного ребенка
14:16, 29.12.2021
Илья Прусикин на похоронах перепутал гроб отца, с которым не виделся 15 лет
11:12, 29.12.2021
11-летний мальчик боялся опоздать в школу и умер на улице от обморожения
10:39, 29.12.2021
Корпоратив полицейских закончился дракой и побоищем: полиция написала заявление в полицию
08:20, 29.12.2021
Пермский суд оставил на свободе подростка, который стрелял в школе
07:19, 29.12.2021
Попова предсказала ухудшение ситуации с коронавирусом после новогодних праздников
07:00, 29.12.2021
Замывали пятна крови: полиция задержала отца и сына, которые убили и расчленили женщину
05:00, 29.12.2021
Мужчина, убивший человека на спор, отправился в колонию, посадили и его друга
01:00, 29.12.2021
Стало известно, какую пенсию получает Дед Мороз
19:00, 28.12.2021
Полицейский убеждал злоумышленника не сознаваться в преступлении
14:15, 28.12.2021
Выживший в крушении вертолета из Казани в Удмуртии выжил, сняв одежду с пилота
13:33, 28.12.2021
Племянник погибшего пилота Ми-2 сообщил, что мать Дамира Гафурова еще не знает о смерти сына
13:08, 28.12.2021
Медсестра избила школьника за отказ от прививки
11:39, 28.12.2021
11-летний мальчик набросился с ножом на собственного отца, защищая мать, но она теперь защищает мужа
11:22, 28.12.2021
Боевая бабушка: в квартире 80-летней пенсионерки нашли склад оружия в обувных коробках
10:23, 28.12.2021
Врач Фархад Ислами заявил, что горячий чай увеличивает риск заболеть раком в два раза
09:51, 28.12.2021
Минздрав Удмуртии рассказал о тяжелом состоянии выжившего в крушении вертолета Ми-2 из Казани
08:52, 28.12.2021
Мужчина лег в больницу поднять иммунитет и умер странной смертью
08:39, 28.12.2021
Спецназ прямо на матче задержал футболиста, который бегал от тюрьмы 13 лет
07:57, 28.12.2021
Пилот вертолета из Казани, упавшего в Удмуртии, погиб: спасатели искали место крушения полсуток
00:01, 28.12.2021
Мужчина жестоко убил друга за неснятую в гостях обувь
20:00, 27.12.2021
В гостях у бабушки: школьника доставили в больницу с разрывом кишки после переедания
15:15, 27.12.2021
Замерз насмерть: у реки нашли труп депутата от КПРФ
14:54, 27.12.2021
Певцы Элвин Грей и Фирдус Тямаев после судов и разборок решили помириться
14:17, 27.12.2021
В Следкоме считают, что жену и двух детей мог зарезать сам глава семьи
09:41, 27.12.2021
Подросток разбился насмерть, катаясь на тюбинге с необорудованного склона
09:33, 27.12.2021
Один человек погиб в массовом ДТП с 30 автомобилями на трассе
09:08, 27.12.2021
Татарстан станет пилотным регионом, где выдадут жителям цифровые паспорта
08:36, 27.12.2021
Центробанк с 2022-го начнет контролировать все переводы между физлицами
08:04, 27.12.2021
Семью из четырех человек зарезали, не пожалели даже двоих детей
07:28, 27.12.2021
Электромонтажника, который пожаловался на пытки в полиции, нашли обезглавленным
05:00, 26.12.2021
Есть пробитие!: мужчина обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей
01:00, 26.12.2021
Внутри России зафиксировали незавозные случаи омикрона
00:01, 26.12.2021
МЧС создаст реестр коррупционеров из числа своих бывших сотрудников
20:00, 25.12.2021
В ПФР заявили, что пенсионеры из сел могут получить прибавку к пенсии в 25%
15:14, 25.12.2021
Стало известно, где и с кем встретит Новый год Владимир Путин
13:34, 25.12.2021
Врач-хирург выпал из окна больницы с высоты седьмого этажа и выжил
11:26, 25.12.2021
Пятилетняя девочка умерла после двух визитов скорой помощи
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
09:52, 25.12.2021
Бандиты обложили данью военных, платят даже воевавшие в Сирии
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью