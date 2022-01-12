Банк «Открытие»: экспорт угля из Индонезии стимулировал рост его мировых цен

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research».

Котировки энергетического угля 11 января 2022 г. в Европе (API2) выросли на 15% до $135/т, в Азии (Newcastle) – на 16% до $197/т относительно уровня 31 декабря 2021 г. из-за резкого снижения предложения после введения запрета на экспорт угля из Индонезии.

1 января 2022 г. правительство Индонезии ввело запрет на экспорт угля из страны, который будет действовать до 31 января 2022 г. Цель запрета – обеспечить необходимый уровень поставок на внутренний рынок и нивелировать риски дефицита сырья для выработки электроэнергии. До введения запрета в Индонезии уже действовало требование, согласно которому угольные компании страны должны поставлять на внутренний рынок не менее 25% производства угля по цене не более $70/т. В обоснование запрета правительство заявляет, что компании не выполняли указанное требование, создав условия для существенного снижения запасов на электростанциях.

Индонезия является крупнейшим в мире экспортером энергетического угля, обеспечивая почти 40% мировой торговли данным сырьем. В среднем ежемесячный объем производства энергетического угля в Индонезии составляет 45-55 млн т, из которых почти 40 млн т идет на экспорт. Крупнейшие потребители индонезийского угля – Китай, Индия, Япония и Ю. Корея (около 70% от экспорта угля из Индонезии) – уже столкнулись с последствиями запрета.

Цены на уголь на биржах в Китае в первый день торгов 2022 г. (вторник 4.01.2022) открылись на 7,3% выше относительно закрытия 31 декабря 2021 г., продемонстрировав максимальный дневной рост с 25 ноября 2021 г. 7 января цена на уголь составила 709 юаней за т (+4,6% к цене закрытия 31 декабря 2021 г.)

По итогам 11 месяцев 2021 г. Китай импортировал порядка 178 млн т угля из Индонезии (около 61% китайского импорта угля). Основными потребителями индонезийского угля являются электростанции в юго-восточных провинциях страны.

Несмотря на существенный объем поставок, основной риск для Китая несет неопределенность в отношении длительности запрета на экспорт. Если он продлится только до конца января, то рекордный объем собственного производства угля, зафиксированный в ноябре 2021 г. (около 370 млн т), а также более высокая температура и низкая промышленная активность в преддверии Олимпийских игр помогут нивелировать негативные эффекты снижения импорта. Однако более долгосрочный запрет окажет существенное воздействие на рынок и цены, т.к. компенсировать снижение поставок из Индонезии будет крайне сложно. При этом Китай продолжает придерживаться неофициального запрета на импорт угля из Австралии, второго крупнейшего поставщика в мире.

Тем временем, правительство Японии, также обеспокоенное ситуацией, потребовало выдать разрешение на экспорт высококалорийного угля из Индонезии. Япония настаивает, что электростанции в Индонезии не потребляют высококалорийный уголь, поэтому на него запрет распространяться не должен.

Правительство Индонезии указывает, что неопределенность относительно его дальнейшей политики должна исчезнуть в ближайшие дни и даже предварительно согласилось разрешить экспорт для 14 угольных судов. По данным Refinitiv, еще около 120 судов также ожидают разрешения на выход из порта или готовятся к погрузке.

На текущий момент руководство страны продолжает диалог с угольными компаниями. В правительстве сообщили, что запрет позволил преодолеть чрезвычайную ситуацию с поставками угля на внутренний рынок, однако дальнейшие переговоры необходимы для нивелирования риска повторения данной ситуации и поиска постоянного решения. Предполагается, что решением станет изменение формулы обязательных поставок на внутренний рынок с текущих 25%.

Сложившаяся ситуация стала важным фактором поддержки высоких цен на уголь в январе 2022 г., что может компенсировать негативные факторы для цен, в т.ч. и более теплую погоду. Для российских компаний в угольном секторе сложившаяся конъюнктура позволит поддержать высокие финансовые результаты в 1 кв. 2022 г. даже при ограниченных возможностях существенно увеличить экспорт в восточном направлении.

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