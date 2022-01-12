Девушки раздевались догола и искали кольцо: Что принято делать на Крещение кроме купания в проруби

Новый год всегда начинается с череды праздников. После Рождества ежегодно, 19 января, православные люди отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. С этим большим праздником связано много примет, обрядов и традиций, которые дошли до наших дней.

Что же это за праздник?

Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Он начинается накануне 18 января, когда все верующие отмечают Крещенский Сочельник. Этот день связан с одним из важнейших событий, а именно с крещением Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Предтечей. Второе название Крещения - это Богоявление. Оно напоминает о произошедшем в тот день чуде – явлении людям Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. После Крещения за Иисусом последовали и первые ученики – апостолы.

Фото: РИА Новости

Как принято встречать Крещение?

Сочельник лучше провести в кругу семьи. Накануне православные держат строгий пост. Крещенский сочельник еще называют Голодной кутьей. Почему именно голодная? А все потому, что 18 января до вечера люди ничего не ели, пока вода не была освящена. В этот день, как и в рождественский сочельник, положено вкушать сочиво. Это такое специальное постное блюдо из зерен пшеницы и сухофруктов. На ужин обычно подают постные блюда — жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар.

Что запрещено делать?

Как и в другие праздники, в Крещение нельзя ругаться, злословить и сквернословить. Не желайте никому зла и не держите обиду. Не думайте и не говорите о плохом. Плакать в этот день тоже не стоит. Ведь это сулит нескончаемые слезы в наступившем году.

Считается, что в праздники нельзя работать, заниматься уборкой, стиркой и выкидывать мусор. Но, как сегодня говорят священнослужители, вполне допустимо заниматься срочными необходимыми бытовыми делами.

Традиции и обряды

Главная традиция Крещения Господне считается набирание освящённой крещенской воды. Запастись святой водой лучше всего ночью накануне Крещения. C давних времен верят, что эта вода обладает чудодейственными свойствами, как и воды Иордана. По традиции люди пьют ее во здравие, освещают жилища, а также принимают при различных заболеваниях.

Фото: tatmitropolia.ru

Обычно воду хранят год до наступления следующего праздника Богоявления. Что интересно, свойства воды после освещения в этот период меняются и отличаются от свойств обычной. Об этом неоднократно подтверждали ученые. Она не цветет и не имеет запаха. Этот феномен исследователи до сих пор не могут объяснить.

Смельчаки, точно знают о важном обряде в этот день. Да, мы говорим о купание в проруби. По правилам крещенскую прорубь вырубают во льду в форме креста или круга. Многие верят, что таким образом можно смыть с себя грехи. Следует окунуться в купель три раза, со словами во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Если вы боитесь, или никогда этого не делали, не беда! В этот день принято мыться или принимать душ. Набрать воды на праздник можно и дома, на Крещение целебной считается даже вода из-под крана. Когда именно окунаться выбирайте сами. Кто-то это делает в ночь 18 января, кто-то 19 числа.

Фото: Главное управление МЧС по РК

Что же можно нагадать в Крещение?

День Крещения считается еще последним днем колядок. Раньше в этот период было популярно гадать, в особенности этим занимались девушки. Так как именно в сочельник, как считалось, самые верные прогнозы давало гадание на суженого.

Так в канун праздника девушки выходили из дома и шли по улице. Если на пути первым попадался молодой и красивый мужчина, то велика вероятность, что в этом году девушка выйдет замуж. Если прохожий будет старым, то замужество еще не скоро.

Раньше девушки также после заката солнца выходили на улицу нагишом, искали в снегу кольцо, кидали его через плечо и затем слушали. В стороне, в которой послышится что-нибудь, в ту сторону и замуж выдадут.

Фото: tumentoday.ru

Видов гаданий на суженного большое количество. Однако, сейчас это не так популярно, но некоторые до сих пор прибегают к этому необычному способу узнать свое будущее. Также рекомендуется в эту ночь загадать самое заветное желание, ведь именно в эту ночь есть большой шанс, что оно сбудется.

Приметы на Крещение

Наши предки считали, что этот день благоприятен для того, чтобы свататься или делать предложение любимой. В этом случае брак будет благословлен небесами.

С наступлением праздника лучше распахнуть окна и двери, не смотря на мороз. Таким образом, все плохое из дома уйдет, а хорошее придет.

Если в канун Крещения вы услышали лай собак, то ждите финансового благополучия в наступившем году. Ведь лай собак считается зовом на охоту, что сулит отличную добычу.

Также в этот период на Крещение делали прогнозы на погоду на весь год. Вот некоторые из них:

- Морозная и ясная ночь на 19 января обещает жаркое и сухое лето.

- Если в Сочельник луна полная - это к весеннему половодью. Если же новолуние, то в ближайший месяц сохранится крещенская погода.

- Если начинается снегопад, значит будет хороший урожай пшеницы и ржи, год будет хлебным.