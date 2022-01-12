Следователи предъявили обвинение 32-летнему жителю Вологды, которого подозревают в жестоком убийстве сожительницы. Все случилось в одном из реабилитационных центров города.

Как сообщает региональный Следком, мужчина, будучи нетрезвым, поссорился со своей 35-летней возлюбленной и ударил ее ножом в ногу.

От полученного ранения женщина спустя несколько часов скончалась, потеряв много крови. Тогда мужчина не придумал ничего лучше и просто спрятал ее тело в казенный диван реабилитационного центра. Сам же подался в бега.

Тело погибшей нашли через несколько дней, буквально - по запаху. Потом поймали и подозреваемого.

Скоро дело будет передано в суд.