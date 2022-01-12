На Камчатке молодая девушка умерла после того, как сходила в больницу на прививку от коронавируса. Прививку 18-летняя Валентина Язенок получила в конце декабря. Через несколько дней девушка пожаловалась, что у нее отнялась правая часть тела. Она попала в больницу, откуда позвонила знакомым и рассказала, что с ней происходит. Запись разговора друзья девушки обнародовали в социальных сетях.

"Привет. Да вот я сделала вторую прививку… У меня полностью парализовало правую часть. Рука, нога. Но нога уже потихоньку начинает отходить. А рука пока еще парализована. Надеюсь, что всё будет хорошо. А так я еще в больнице", – говорит девушка.

По данным ИА "Кам 24", в неврологическое отделение краевой больницы Валентина попала через пять дней после прививки. По версии источника, у девушки начался отек мозга, у нее проявилась клиническая картина инсульта. Через несколько дней наступило улучшение, но затем ей снова стало хуже. Валентина впала в кому и скончалась, не выходя из нее.

Комиссия камчатской краевой больницы еще во время лечения девушки подготовила сообщение о неблагоприятной реакции на прививку. Документ был направлен в Росздравнадзор.