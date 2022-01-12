Следственный Комитет в Самаре проводит проверку по факту странной смерти водителя снегоуборщика. Машина наворачивала круги по городу с телом своего водителя на крыше.

По данным следствия, странную картину заметили накануне вечером у ТЦ. 33-летний водитель снегоуборщика погиб, по данным экспертов, от травм, несовместимых с жизнью. Вероятно, он нарушил требования безопасности эксплуатации снегоуборочной машины, и фактически она его убила.

Как пишут местные СМИ, мужчину придавило ковшом погрузчика, когда он пытался что-то починить на крыше. Его тело осталось на крыше снегоуборщика, а сам он некоторое время двигался по кругу, пока коллеги погибшего не остановили снегоуборочную машину.