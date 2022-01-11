Достали нарушать!: Как в Казани отреагировали на закон об уголовной ответственности для лихачей

Думаю каждому, кто ездит за рулем, знакома такая ситуация. Вот вы спокойно передвигаетесь по дороге, все с одинаковой скоростью. Как вдруг появляется, перепрыгивая с одной полосы на другую, подрезая рядом идущие машины, при этом не включая сигналы поворота, тот самый лихач. Именно из-за таких водителей с нового года в России вступил закон об уголовной ответственности за систематическое нарушение правил дорожного движения. Prokazan.ru спросили о том, насколько это законно у автоюриста Алмаза Сибагатуллина, и поинтересовались, что думают о нововведениях автолюбители Казани.

"Вы видели, как летают?"

Если раньше за повторное грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД) предусматривалось лишение водителя прав на один год, и эта процедура могла быть многократной, то сейчас же новое законодательство ограничило и ужесточило наказание.

"Давно пора! Вы видели, как летают.. Мою машину товарищ один разбил. Знак 40 стоял, он летел под 90. Нормально? Левой стороны не стало", - прокомментировал автолюбитель Казани.

"Вполне правильно делают, потому что лишение прав и уголовное наказание это все-таки за серьезные нарушения. Например, выезд на встречную. Потому что лоб в лоб — это же смерти, преднамеренное убийство можно считать, если вдруг произойдет такая ситуация. Считаю, что правильно сделали, я всегда стараюсь не нарушать", - поделилась своим мнением Екатерина Фадеева.

По словам автоюриста Алмаза Сибагатуллина, наказание, предусмотренное статьей 264.2 УК РФ, будет применяться при превышение скорости более 60 км/ч, за выезд на трамвайные пути встречного маршрута или на встречную полосу, если допустивший нарушения водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушения или был лишен прав.

Фото: Сергей Тыртышный, Коммерсантъ

Теперь любителям быстрой езды будет грозить штраф до 300 тысяч рублей, либо штраф в размере дохода от 1 до 2 лет, или лишение свободы до 2 лет. Если же человек был наказан за подобные нарушения или был лишен прав, то за повторное правонарушение срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.

Помимо всего человеку могут запретить занимать определенные должности и осуществлять определенную деятельность до 3 лет, а также предусмотрено до 480 часов принудительных работ.

"Жестко, но правильно"

Автоюрист разъяснил, что привлечь гражданина к уголовной ответственности могут только при фиксации нарушения именно сотрудником ГИБДД, если нарушение зафиксировала камера, в этом случае уголовная статья не применяется.

"Фиксаций правонарушения должно быть минимум дважды до лишения прав, а вот после лишения достаточно одной", - отметил Алмаз Сибагатуллин.

Он также сказал, что этот закон направлен на злостных нарушителей, и перечисленные нарушения все-таки представляют опасность для окружающих. Хорошо, если бы эта статья остановила водителей от серьезных уклонений от правил дорожного движения.

"Нарушать не надо. Мы знаем, чем это чревато. По мне жестко, но в сегодняшней ситуации, я считаю это правильно. Достали нарушать! Я сторонник правильной езды. Даже если спешишь, не стоит пренебрегать своим здоровьем и других людей. Ладно, если ты стукнешься просто в другую машину. А как же пешеходы. Это человеческая жизнь. С одной стороны это правильно, но, с другой стороны, бывает иногда один раз человек провинился, а наказание будет серьезным. К сожалению, у нас так ведь, некоторые всю жизнь нарушают, а некоторые нарушат один раз за всю жизнь и попадают. Надо смотреть по ситуации", - ответил на наш вопрос еще один водитель из Казани.

По Татарстану сейчас максимальная скорость вождения составляет 40 км/ч. По мнению юриста, эта статья широко применяться в нашем регионе не будет, поскольку на сегодня все нарушения в Казани фиксируются в основном камерами, а для использования уголовного наказания должно совпасть сразу несколько условий.

В пояснительной записке к законопроекту была приведена статистика, которая свидетельствует, что более 40 процентов водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости и они повторно пренебрегают правилами дорожного движения, а каждый десятый автолюбитель совершает нарушения посерьезнее. О том, как будет на практике применяться эта статья пока говорить рано. Можно лишь надеяться, что многих водителей с агрессивным типом вождения эти поправки остановят, что предотвратит страшные аварии на дорогах.