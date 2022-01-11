В Саратовской области суд отправил бывшего полицейского на 6 лет в колонию за то, что тот по просьбе друга вызвал на беседу 18-летнюю девушку, чтобы ее припугнуть, и изнасиловал ее в рабочем кабинете.

По данным Следкома, который расследовал это дело, все случилось летом прошлого года. Девушку доставили в отдел без законных на то оснований. Просто к сотруднику полиции обратился друг, который поссорился с юной особой.

"Находясь в помещении комнаты отдыха дежурного отдела полиции, злоумышленник, применив физическую силу к 18-летней девушке, а именно нанеся ей не менее четырех ударов в область лица и тела, совершил ее изнасилование", — говорится в сообщении СК.

После инцидента страж порядка был спешно уволен. А следователи смогли доказать в суде его вину. Шесть лет бывший полицейский проведет в колонии общего режима, а потом ему 3 года будет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.