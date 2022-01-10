За новогодние праздники многие люди настолько расслабляются, что потом им бывает трудно вернуться к прежнему ритму жизни с подъемом в 5 - 7 утра. Как после длительных выходных восстановить режим дня и высыпаться, вставая рано утром, рассказала врач-сомнолог Университетской клиники Казанского федерального университета Лилия Шагиахметова.

Врач отметила, что сон в эти дни в любом случае будет нарушен. Причина этого заключается в большом количестве еды, ярких эмоциях и развлечениях. Она советует заменить калорийные блюда, сладости более легкой пищей (например овощной) и пить больше чистой воды.

Сомнолог рекомендует еще за несколько дней до начала трудовых будней начать жить примерно в том режиме дня, который обычно бывает во время работы.

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Кроме того, врач предостерегла от резкого подъема. Для того, чтобы организм переключился с режима сна на работу, требуется время. А если резко вставать с постели, могут возникнуть головная боль, перепады давления, боли в спине и суставах. Плюс так можно войти в новый день с плохим настроением и ощущением невыспанности. Распланируйте свое время так, чтобы утром собираться на работу не торопясь. Отсутствие стресса, возможность полежать в постели после того, как прозвенел будильник, – все это поможет побороть сонливость в утренние часы.

«Легкое пробуждение – дело правильного режима, установок и настроя. Поэтому необходимо приучаться уходить ко сну и пробуждаться в одно и то же время», – резюмировала Шагиахметова.

Сомнолог также порекомендовала больше находиться на свежем воздухе.

«Учитывая эпидемиологическую обстановку, лучше сделать выбор в пользу прогулок на свежем воздухе, а не домашнего времяпрепровождения. Нужно стараться больше гулять в солнечные дни, "напитаться" витамином D», – сказала Шагиахметова.