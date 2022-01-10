Смертельное ДТП случилось в Набережных Челнах на пересечении проспекта Московского и проспекта Дружбы. По предварительной информации, 22-летний молодой водитель за рулем "копейки" сбил насмерть 15-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм ребенок скончался на месте аварии.

СКР возбудил уголовное дело, проводит проверку и прокуратура. Ход расследования взят на контроль прокурорами.

Челнинцы в социальных сетях отметили, что у мамы подростка в этот день был день рождения.