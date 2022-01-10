Более 230 человек погибли на дорогах России в праздничные дни

В связи с непогодой в России на начало года в авариях погибло более 230 человек, об этом сообщили ТАСС пресс-служба МЧС России.

"В последнее время в связи с ухудшением погодных условий возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала 2022 года в России произошло около 2 тыс. ДТП, в которых спасено свыше 700 человек, к сожалению, более 230 человек погибло", - прокомментировали в ведомстве.

Так в Тульской области 5 января на трассе М-2 "Дон" столкнулись более 60 автомобилей, пострадали 17 человек. Еще несколько ДТП случилось в Башкирии 8 января. В них получили серьезные травмы 13 человек.

Отмечается, что из-за непогоды сейчас движение ограничено на участках автодорог некоторых регионов: Башкирии, Татарстана, Красноярского края, Челябинской и Мурманской областей.

Пока МЧС РФ наблюдает только рост числа ДТП, она настоятельно рекомендуют быть внимательней на дорогах и по возможности брать с собой первичные средства спасения.