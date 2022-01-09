Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в беседе с Ura.ru рассказал о предложении существенно повысить налоги для богатых россиян.

"Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 миллионов рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом, для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля", - рассказал Щапов.

Парламентарий подчеркнул, что такая более справедливая система приведет к снижению социальной напряженности.

"Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%", — заметил Михаил Щапов.

По словам депутата, сейчас в стране наблюдается серьезный социальный разлом. Он подчеркнул, что, к примеру, санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людям это не нравится, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики.

Как подметил Михаил Щапов, данная практика внедрена уже во многих странах мира.