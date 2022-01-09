В Белом Доме высказались по поводу приказа президента Казахстана стрелять на поражение

В администрации США выразили обеспокоенность по поводу приказа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение при подавлении беспорядков и предупредили, что международное сообщество будет следить за соблюдением прав человека в стране.

"Это приказ вызывает обеспокоенность, и мир будет наблюдать за нарушениям прав человека и должных процедур", - сказала журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, Токаев 7 января в связи с ситуацией в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.