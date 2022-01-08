В Татарстане в воскресенье температура воздуха снизится до 22 градусов мороза

В Татарстане 9 января прогнозируется похолодание, сообщили в Гидрометцентре республики. Так, ночью температура воздуха будет находиться в районе от -13 до -18 градусов, местами ожидается до -22 градусов. Днем воздух прогреется до 6-11 градусов мороза. На дорогах сохранится гололедица.

Кроме того, с 18:00 8 января до 21:00 9 января в Татарстане прогнозируются сильный юго-западный и южный ветер порывами 15-16 м/с, а также туман.

В понедельник, 10 января, существенных осадков в республике не ожидается. Ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, днем она повысится до 6-11 градусов мороза.