Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене

Бывшего главу Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова задержали по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

Там заявили, что 6 января Комитет нацбезопасности начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана). В тот же день по подозрению в совершении данного преступления задержали и поместили в изолятор временного содержания Масимова и других лиц, добавили в спецслужбе.

В ночь на 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Максимова с должности главы КНБ и отправил в отставку его заместителя Ануара Садыкулова. При этом на совещании Совета Безопасности под председательством Токаева 6 января Масимов присутствовал наряду с остальными участниками совещания.

Ранее экс-советник первого президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что "заговорщики", которые стояли за беспорядками в Казахстане, хотели добиться того, чтобы президент Токаев был отстранен от власти. Он утверждал, что "государственный переворот" такого масштаба был бы невозможен без "предателей в высших эшелонах власти, особенно в правоохранительных органах".

56-летний Масимов возглавлял КНБ с сентября 2016 года. Занимал должности премьер-министра республики, руководителя администрации президента, был помощником президента Казахстана.

Главой кабмина Масимов был с 2007 года по 2012 год, с апреля 2014 года по апрель 2015 года, затем после проведения досрочных президентских выборов был переназначен и оставался премьером до сентября 2016 года. В общей сложности Масимов находился должности премьера Казахстана семь лет.