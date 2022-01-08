Пьяному казанцу, упавшему в овраг, потребовалась помощь спасателей
08.01.2022, 10:00 202
читайте также:Школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколком бутылки в глазу
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
Командир погранучилища в Казахстане погиб в перестрелке с митингующими и защитил молодых курсантов
В Челнах автоледи за рулем иномарки сбила ребенка во дворе дома
Жители Татарстана могут вернуться из Алма-Аты в Казань через БишкекПоказать больше...
От митингов - к зверствам: в Казахстане обнаружили тело обезглавленного курсанта
Собака вторые сутки сидит в запертой машине с запененной дверью
Считавшийся мертвым младенец пришел в себя и расплакался по пути на кладбище
Названо число жертв в результате беспорядков в Казахстане
Светлый праздник: Ильсур Метшин поздравил православных с Рождеством Христовым
Ша, я сказал: криминальный авторитет Арман Дикий призвал казахов угомониться и прекратить погромы
Из-за ситуации в Казахстане матч «Барыс» - «Ак Барс» проведут в России
Мужчина подпалил ковер у входа в здание правительства региона в знак солидарности с казахстанцами
В центре Казани неизвестные дерзко похитили двух лошадок
Под Казанью в жесткой аварии на трассе пострадали два человека
В Татарстане вовремя достали авто из сугроба и спасли трех замерзающих мужчин
Таксист испугался и отказался везти одержимую бесами девушку
В Казани мужчина лишился пальцев на руках из-за мороза
В Татарстане ребенок застрял в заколоченной горке
В Казахстане митингующие остановили грузовик с военными и поставили их на колени
Житель Казани пострадал из-за взбесившегося самогонного аппарата
В Казани на видео попала гигантская очередь в ТЦ, люди стоят на 20-градусном морозе
От митингов - к зверствам: в Казахстане обнаружили тело обезглавленного курсанта
Собака вторые сутки сидит в запертой машине с запененной дверью
Считавшийся мертвым младенец пришел в себя и расплакался по пути на кладбище
Названо число жертв в результате беспорядков в Казахстане
Светлый праздник: Ильсур Метшин поздравил православных с Рождеством Христовым
Ша, я сказал: криминальный авторитет Арман Дикий призвал казахов угомониться и прекратить погромы
Из-за ситуации в Казахстане матч «Барыс» - «Ак Барс» проведут в России
Мужчина подпалил ковер у входа в здание правительства региона в знак солидарности с казахстанцами
В центре Казани неизвестные дерзко похитили двух лошадок
Под Казанью в жесткой аварии на трассе пострадали два человека
В Татарстане вовремя достали авто из сугроба и спасли трех замерзающих мужчин
Таксист испугался и отказался везти одержимую бесами девушку
В Казани мужчина лишился пальцев на руках из-за мороза
В Татарстане ребенок застрял в заколоченной горке
В Казахстане митингующие остановили грузовик с военными и поставили их на колени
Житель Казани пострадал из-за взбесившегося самогонного аппарата
В Казани на видео попала гигантская очередь в ТЦ, люди стоят на 20-градусном морозе