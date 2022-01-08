Депутат Госдумы России Олег Матвейчев эмоционально прокомментировал события в Казахстане, где со 2 января продолжаются массовые беспорядки. Российский парламентарий жестко высказался о представителях местного малого и среднего бизнеса, которые солидарны с протестующими и даже помогают им.

В одной из социальных сетей депутат написал о таких бизнесменах:

"Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь..." - написал депутат.

Позднее Матвейчев ответил журналистам на вопрос, насколько этичны его высказывания. Он подчеркнул, что не видит в своем высказывании ничего неэтичного.

Депутат заключил, что "бизнесмены должны ... молиться на власть, пылинки с неё сдувать" и "не сметь даже пикать против", цитирует МК.