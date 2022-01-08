В Ингушетии, недалеко от села Сурхахи, нашли скелетированное тело. Предполагается, что это - останки одного из самых молодых воров в законе в России - 31-летнего Хамзата Аушева, известного в определенных кругах как Хамзат Ингуш.

Рядом с трупом, у которого уже оголились ребра и череп, но сохранились джинсы и куртка, нашли пистолет.

Хамзат Аушев был "коронован" в 2012 году влиятельными грузинскими ворами в законе. В 2013 году был арестован и отбывал длительное наказание за разбой и дезорганизацию деятельности тюрьмы "Владимирский централ".

В 2020 году криминальный авторитет был отправлен в тюремную психиатрическую лечебницу и освобожден из нее по состоянию здоровья весной 2021 года.